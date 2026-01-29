«Парень, который дерется»: бывший игрок омского «Авангарда» остался без контракта в КХЛ

Бывший игрок омского «Авангарда» Марк Верба теперь будет играть в ВХЛ. По словам самого 27-летнего хоккеиста, подписать контракт в КХЛ не получилось из-за «репутации парня, который только дерется».
«Подписать контракт в КХЛ до дедлайна не получилось. Репутация “парня, который только дерется” дала о себе знать. Неприятно — да. Но точно не конец света.
Подписываю контракт с топовой по меркам ВХЛ организацией, которая реально борется за кубок. Отличная возможность доказать, что я — не только про драки, но и про хоккей. Побороться за «чашку» и сделать камбэк", — поделился Марк Верба в своем телеграм-канале.
Уже известно, что 27-летний нападающий будет играть за новокузнецкий «Металлург». Эта команда тоже несколько лет, до 2017 года, играла в Континентальной хоккейной лиге, а теперь занимает первую строчку турнирной таблицы ВХЛ.
Напомним, за Омск Верба играл с октября 2023 года, попав в «Авангард» в результате обмена со «Спартаком». Омским болельщикам он запомнился, в частности, готовностью подраться. В нынешнем сезоне хоккеист подписал контракт с ХК «Сочи», но спустя какое-то время он был расторгнут.