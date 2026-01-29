Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главе научного центра Минобороны Рутько просят дать 16 лет за взятки

Полковнику Рутько грозит 16 лет тюрьмы и штраф в 50 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Военный прокурор требует приговорить бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ и полковника Игоря Рутько к 16 годам лишения свободы. Об этом свидетельствует судебный документ Московского гарнизонного военного суда.

Рутько обвиняется в получении взяток на сумму 30,2 миллиона рублей и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений. Прокурор требует наложить на экс-главу научного центра Минобороны штраф в размере 50 миллионов рублей.

Судебный документ также содержит просьбу о лишении Рутько воинского звания и государственных наград. Прокурор просит поставить запрет занимать должности на государственной службе сроком на 13 лет.

Ранее KP.RU писал, что Игорь Рутько обвиняется по семи эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Он заключил досудебное соглашение, и судебный процесс проходит в особом порядке. Обвиняемый находится под домашним арестом.