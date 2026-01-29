Экс-главе научного центра Минобороны Рутько просят дать 16 лет за взятки

Военный прокурор требует приговорить бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ и полковника Игоря Рутько к 16 годам лишения свободы. Об этом свидетельствует судебный документ Московского гарнизонного военного суда.
Рутько обвиняется в получении взяток на сумму 30,2 миллиона рублей и превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений. Прокурор требует наложить на экс-главу научного центра Минобороны штраф в размере 50 миллионов рублей.
Судебный документ также содержит просьбу о лишении Рутько воинского звания и государственных наград. Прокурор просит поставить запрет занимать должности на государственной службе сроком на 13 лет.
Ранее KP.RU писал, что Игорь Рутько обвиняется по семи эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Он заключил досудебное соглашение, и судебный процесс проходит в особом порядке. Обвиняемый находится под домашним арестом.