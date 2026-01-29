Главы округов Омска лично контролируют восстановление теплоснабжения в морозы

Зимний период стал испытанием для тепловых сетей Омска: из-за аномальных морозов возросла нагрузка на инфраструктуру, что привело к ряду аварийных ситуаций. Однако, как отмечают в администрации города, потепление уже позволило ускорить ремонтные работы, а главы округов — по личному поручению губернатора Виталия Хоценко и личному примеру мэра Омска Сергея Шелеста, ежедневно выезжают на места отключений, общаются с жителями и координируют действия ресурсоснабжающих организаций.