Главы округов Омска лично контролируют восстановление теплоснабжения в морозы

Зимний период стал испытанием для тепловых сетей Омска: из-за аномальных морозов возросла нагрузка на инфраструктуру, что привело к ряду аварийных ситуаций. Однако, как отмечают в администрации города, потепление уже позволило ускорить ремонтные работы, а главы округов — по личному поручению губернатора Виталия Хоценко и личному примеру мэра Омска Сергея Шелеста, ежедневно выезжают на места отключений, общаются с жителями и координируют действия ресурсоснабжающих организаций.
Особое внимание уделяется стабильности подачи тепла в многоквартирные дома. Так, после аварии на сетях АО «Тепловая компания» у дома 274 по улице Орджоникидзе без отопления остались дома 187 и 189 по улице Осоавиахимовская. Совместными усилиями специалистов тепловой компании, управляющей организации и администрации округа повреждение было устранено, а системы отопления в домах — отрегулированы. Температура в квартирах восстановлена до нормативного уровня.
Бригады работают во всех округах города. На улице 9-я Ленинская, 1 в Ленинском округе идут земляные работы для поиска повреждения. На проспекте Мира, 98 в Советском округе также локализуют утечку, после чего начнутся сварочные работы. В Центральном округе — на Тимуровском проезде, 3 — тепло уже скоро поступит в дома.
Главы округов регулярно встречаются с жителями, в том числе на улицах Стальского и Труда, где временно отключали горячую воду и отопление, разъясняют причины и сроки восстановления. Все аварийные участки находятся под постоянным контролем, при необходимости привлекаются социальные партнеры.
Жителям напоминают: если в квартире температура опускается ниже нормы, необходимо незамедлительно сообщить об этом в управляющую компанию и администрацию своего округа. По каждому обращению даётся обратная связь, а специалисты участвуют в поиске и устранении причин заниженных параметров.
Полезные телефоны:
— Единая дежурно-диспетчерская служба: 78−78−78.
— Отдел ЖКХ администрации округа: 25−47−42.
— АО «Тепловая компания»: 68−05−46, 68−39−68.
— ООО «ТГКом»: 40−95−88.
— АО «ОмскРТС»: 40−06−91.
— Контакты управляющих организаций указаны в платёжных квитанциях.
Сотрудники тепловых служб при постоянном контроле руководства области и города Омска прилагают все усилия, чтобы максимально быстро восстановить комфорт в домах омичей.