В Госдуме сообщили о переходе на новую систему высшего образования с 2026 года

— Важное дополнение: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет. Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования, — объяснила Горячева в беседе с РИА Новости.