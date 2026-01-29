В Госдуме сообщили о переходе на новую систему высшего образования с 2026 года

В России с 1 сентября 2026 года будет отменена действующая Болонская система высшего образования, включающая ступени «бакалавр» и «магистр». Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).
Вместо этого будет введена новая двухуровневая модель: базовое высшее образование (от четырех до шести лет в зависимости от специальности) и специализированное высшее образование (от года до трех лет).
— Важное дополнение: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет. Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования, — объяснила Горячева в беседе с РИА Новости.
Политик подчеркнула, что изменения готовились несколько лет и тестировались в шести вузах. Переход будет поэтапным и коснется абитуриентов 2026—2027 учебного года, а уже обучающиеся студенты завершат образование по своим программам. Новая модель, по мнению депутата, должна сделать подготовку кадров более гибкой и соответствующей запросам рынка труда.
О том, как переход на новую систему высшего образования повлияет на признание российских дипломов в других странах, рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ.