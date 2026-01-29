Ричмонд
В России в 2025 году на прилавках обнаружили 18% фальшивых молочных продуктов

Молочные продукты подделывают, добавляя растительное масло и крахмал.

Источник: Комсомольская правда

В России стало больше фактов фальсификации молочной продукции. Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Сообщается, что в 2025 году доля поддельной молочной продукции на прилавках стала рекордно высокой, приблизившись к 18 процентам. При этом в ведомстве связывают такой рост с тем, что в 2025 году были проведены масштабные проверки магазинов низкой ценовой категории.

«Молочную продукцию чаще всего фальсифицируют добавлением растительных масел и жиров, говяжьего жира, крахмала, сои, а также и незаявленными в составе продукции компонентами, например сухим молоком», — сказано в публикации.

Накануне ростовского предпринимателя поймали на фальсификации молочных продуктов и запретили ему торговать. Он подмешивал в продукцию растительные жиры.

Также сообщалось, что в РФ начнут блокировать сайты с продажей табачной продукции без суда.

Тем временем в Орле запретили сайты с продажей санкционной еды.