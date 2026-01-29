В России в 2025 году на прилавках обнаружили 18% фальшивых молочных продуктов

Сообщается, что в 2025 году доля поддельной молочной продукции на прилавках стала рекордно высокой, приблизившись к 18 процентам. При этом в ведомстве связывают такой рост с тем, что в 2025 году были проведены масштабные проверки магазинов низкой ценовой категории.