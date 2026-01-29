Ричмонд
JT: в Мозамбике из-за наводнений жители рискуют встретиться с крокодилами

С начала января в Мозамбике в результате нападения крокодилов погибли не менее трёх человек.

Источник: Аргументы и факты

Наводнения загоняют крокодилов в затопленные города Мозамбика, что вызывает опасения по поводу безопасности населения, за недавнее время из-за нападения рептилий в стране погибли по меньшей мере три человека, написала газета The Japan News (JT), публикацию которой перевёл aif.ru.

С таким предупреждением к жителям обратились власти города Хаи-Хаи, который является столицей провинции Газа. Эта территория входит в число наиболее пострадавших районов.

Согласно информации чиновников, из 13 погибших во время наводнений трое жителей страны стали жертвами крокодилов. В начале января в результате нападения рептилий в провинции погибли как минимум два человека и ещё трое пострадали.

«Мы настоятельно призываем всех не приближаться к спокойной воде, потому что в этих водах плавают крокодилы. Реки соединились со всеми водоемами», — подчеркнул секретарь региона Энрикес Бонгесе.

Ещё один мужчина погиб в небольшом городке Моамба (провинция Мапуту). В статье приводятся слова главы Управления ООН по координации гуманитарных дел в Мозамбике Паолы Эмерсон, которая посетила указанную местность.

«Крокодилы, обитающие в реке Лимпопо, в данном случае могут проникать в населённые районы, которые сейчас находятся под водой, и это вызывает беспокойство», — сказала она.

Напомним, 22 января сообщалось, что в индонезийском городе Таракан сотрудники полиции спасли женщину, на которую напал трёхметровый крокодил. Они смогли разжать челюсти крокодила и освободить пострадавшую, которую после доставили в больницу.

