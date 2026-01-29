В Госдуме предложили ввести мораторий на закрытие медучреждений

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений и сокращение медработников и их зарплат.
Ранее внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг информацию о якобы закрытии роддомов по стране.
«Я уже обращался в Минздрав с предложением ввести мораторий на закрытие медучреждений и сокращение медработников и их зарплат. Нас пока не слышат… Буду поднимать эту проблему на встрече с председателем правительства», — сказал Миронов РИА Новости.
Кроме того, он сообщил, что «Справедливая Россия» будет готовить инициативу о федеральном запрете закрытия «неэффективных» роддомов и других медучреждений, а также о привлечении к ответственности за халатность чиновников, которые должны обеспечивать социальные обязательства государства перед гражданами. «Демография — это не циферки в отчетах! Это живые люди, от которых зависит будущее России!», — добавил лидер партии.
По словам Миронова, без гарантий доступности медучреждений, в том числе роддомов, нельзя будет говорить о решении проблем демографии и развития регионов.