В Госдуме предложили ввести мораторий на закрытие медучреждений

Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медучреждений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений и сокращение медработников и их зарплат.

Ранее внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг информацию о якобы закрытии роддомов по стране.

«Я уже обращался в Минздрав с предложением ввести мораторий на закрытие медучреждений и сокращение медработников и их зарплат. Нас пока не слышат… Буду поднимать эту проблему на встрече с председателем правительства», — сказал Миронов РИА Новости.

Кроме того, он сообщил, что «Справедливая Россия» будет готовить инициативу о федеральном запрете закрытия «неэффективных» роддомов и других медучреждений, а также о привлечении к ответственности за халатность чиновников, которые должны обеспечивать социальные обязательства государства перед гражданами. «Демография — это не циферки в отчетах! Это живые люди, от которых зависит будущее России!», — добавил лидер партии.

По словам Миронова, без гарантий доступности медучреждений, в том числе роддомов, нельзя будет говорить о решении проблем демографии и развития регионов.