В Госдуме предложили ввести мораторий на закрытие медучреждений

Кроме того, он сообщил, что «Справедливая Россия» будет готовить инициативу о федеральном запрете закрытия «неэффективных» роддомов и других медучреждений, а также о привлечении к ответственности за халатность чиновников, которые должны обеспечивать социальные обязательства государства перед гражданами. «Демография — это не циферки в отчетах! Это живые люди, от которых зависит будущее России!», — добавил лидер партии.