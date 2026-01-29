Афиша на 31 января, 1 февраля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00

Выставка «Красавицы, цветы, птицы. Синтез гохуа (китайская живопись, стиль гунби) и поэзии» | 6+

Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья. К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. Горького | 12+

Книжная выставка “В единстве народов — сила России” | 16+

“На суд зрителя”. Выставка ко Дню артиста | 16+

“Играй, прелестное дитя”. Представлена литература об играх и игрушках XIX—XX вв. еков | 6+