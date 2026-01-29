Афиша на 31 января, 1 февраля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

31 января
Арт-пространство «Другие круги»
11.00−19.00 | Персональная выставка художника Дмитрия Хлебникова «Было, есть и будет» | 18+
Арт-резиденция
12.00−19.00 | Выставка «В поисках перпендикуляра» | 12+
12.00−19.00 | Выставка начинающих художников «Оставьте контроль на входе» | 12+
12.00−19.00 | Фотовыставка Марины Долматовой «Импровизация в стиле джаз» | 12+
12.00−19.00 | Выставка «Портрет времени. Часть I», посвящённая юбилею художника Юрия Лапшина | 0+
Балет Панфилова
19.00 | Поэма странствий | Дом молодёжи | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Выставка «Красавицы, цветы, птицы. Синтез гохуа (китайская живопись, стиль гунби) и поэзии» | 6+
Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья. К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. Горького | 12+
Книжная выставка “В единстве народов — сила России” | 16+
“На суд зрителя”. Выставка ко Дню артиста | 16+
“Играй, прелестное дитя”. Представлена литература об играх и игрушках
Библиотека им. Пушкина
10.00−18.00 | Передвижная выставка из Государственного музея В. Высоцкого (Москва) «Таганка, славься! Смейся! Плачь! Кричи!» | 12+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка картин Анастасии Поповой «Мысли на ночь» | 16+
ДК им. Пушкина
18.00 | Спектакль «Тёмные аллеи» | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Кама больше чем река…» | 6+
Дом художника
11.00−19.00 | Выставка картин московского художника Анатолия Бугакова «Акварель» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00
«Романовы» | 12+
«1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе» | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Голгофа Патриарха Тихона» | 12+
«Маленький мир Ирины Верхградской». Выставка миниатюрной авторской куклы | 0+
«Молотов. Пространство для жизни» | 12+
11.00- 19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»
11.00 | История парфюмерии в СССР. Экскурсия | 12+
Музей сладостей «Конфектория»
14.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00
Инсталляция «ВАС 2025» | 6+
Выставка «Ротонда» художника и архитектора Александра Бродского | 6+
Проект «Антихрупкость» | 6+
Остановка «Сквер им. Решетникова»
12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Планетарий
10.30 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
12.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
15.00 | Космический мир Снежной королевы | 6+
17.30 | Солнце — наша живая звезда | 12+
19.00 | Тайны тёмной материи. Секреты космоса | 12+
Театр «Белая Овца»
17.00 | Спектакль «Женитьба» | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Спектакль «Свадьба Бальзаминова» | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | Иллюзионное шоу клоунов «Шутки-утки» | 6+
Театр «У Моста»
18.00 | Зойкина квартира | 16+
Театр кукол
13.30 | Волшебник страны Оз | 6+
11.00 | Как на Машу зубки обиделись | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Зимние грёзы. Русская музыка для хора, а сарреllа. Концерт | 6+
Театр юного зрителя
11.00, 14.00 | Снежная королева | 6+
15.00, 18.00 | Собака, которая была кошкой | Спектакль идёт на малой сцене театра | 6+
Театр-Театр
11.00, 15.00, 19.00 | Моё! | Театр-Тятрик | 6+
14.00, 18.00 | Карлик Нос | ДК Солдатова | 6+
17.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка памяти Сергея Имиса | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка «День художника» | 12+
1 февраля
Большой зал филармонии
18.00 | Валерий Сёмин с программой «Привет, Новый год» | 6+
Дворец детского юношеского творчества
18.00 | Музыкально-поэтический спектакль «Времена года» на музыку Петра Ильича Чайковского | 6+
ДК железнодорожников
12.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Свето-теневой спектакль «Снеговик-почтовик» | 0+
16.00 | Молодёжный театр «ТеМа». Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» | 0+
Дом актёра
19.00 | Уроки танго и любви | 16+
11.00 | История одеколонов + зимние ароматы | 12+
16.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Органный концертный зал
19.00 | Памяти великого артиста. Лауреат международных конкурсов, трио имени Хачатуряна (ансамбль) | 6+
10.30 | Круиз по Солнечной системе | 6+
12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
15.00 | Главное чудо Вселенной | 6+
17.30 | Воздушные призраки | 12+
17.00 | Спектакль «Семейный портрет с дензнаками» | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Спектакль «Курица» | 16+
14.00, 18.00 | Зойкина квартира | 16+
19.00 | Лебединое озеро. К 100-летию Пермского балета | 6+
11.00, 14.00 | Золушка | 6+
12.00, 15.00, 18.00 | Летучий корабль | ДК Солдатова | 6+
13.00, 17.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
19.00 | Вертинский | Сцена-Молот | 16+
19.00 | Динозавры в шкафу | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Выставка-энциклопедия «Эмаль. Стекло. Мозаика. Витраж» | 0+
