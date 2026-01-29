Нарушения в 50 тоннах куриного филе из Китая нашли в Приморье

Приморским филиалом ФГБУ «АПК Нацрыба» при Россельхознадзоре проверены партии куриного филе из Китая. В двух из шести партий, общей массой почти 50 тонн, нашли нарушения микробиологических показателей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Пробы от партий отобраны на складе временного хранения в Уссурийске. Лабораторные исследования показали превышение нормы мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов — от 0,3 до 1,1 раза выше допустимого. Нарушения выявлены именно в партиях общей массой почти 50 тонн из шести проверенных, что составляет примерно треть всей исследованной продукции.
По данным ведомства, это может указывать на нарушение температурного режима при хранении или транспортировке. Результаты исследований внесены в систему «Веста» и направлены в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер в рамках закона.