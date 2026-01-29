Наложен арест на три компании детей депутата Госдумы Дорошенко

По словам собеседника, компании работают в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей, а также перевозке грузов. Он также отметил их финансовую стабильность, приведя в пример одну из фирм, чья выручка по итогам 2024 года составила более 4,41 млрд рублей.