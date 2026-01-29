Наложен арест на три компании детей депутата Госдумы Дорошенко

«Обеспечительный арест наложен на две компании, учредителями которых являются Милана и Эльдар Дорошенко. Ещё одна компания арестована, где учредителем значится только Милана Дорошенко», — отметил собеседник агентства.
По словам собеседника, компании работают в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей, а также перевозке грузов. Он также отметил их финансовую стабильность, приведя в пример одну из фирм, чья выручка по итогам 2024 года составила более 4,41 млрд рублей.
Источник пояснил, что арест наложен в рамках иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества депутата Дорошенко, бывшего парламентария Анатолия Вороновского и их аффилированных лиц на общую сумму 2,8 млрд рублей. Эта мера предотвращает возможный вывод активов.
Против Миланы и Эльдара Дорошенко также возбуждено уголовное дело. Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении детей депутата ГД меру пресечения в виде содержания под стражей.
