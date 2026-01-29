Андрей Бурковский поддержал МХАТовцев в скандале с Богомоловым

«Очень горжусь студентами своей школы, не знаю, кто сформулировал текст письма, но он очень точный и профессиональный. Есть процесс становления ректором, почему нужно заходить сверху, мне не понятно, тем более, не прошло и 40 дней со смерти моего, не побоюсь этого слова, Великого Мастера», — пишет Бурковский.
Бурковский напомнил, что неоднократно работал с Богомоловым, дорожит совместными постановками и репетициями. При этом он отметил, что форма назначения нового руководителя выглядит как неуважение ко всем, кто долгие годы развивал Школу-студию МХАТ. Артист выразил надежду, что Министерство культуры примет во внимание единодушную просьбу студентов и восстановит справедливость.
Напомним, выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения режиссёра Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора учебного заведения. Открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой было опубликовано в социальных сетях актёра и выпускника школы Александра Поршина. Авторы обращения заявили, что принятое решение нарушает принцип преемственности, на котором десятилетиями строилась работа Школы-студии МХАТ.
