Омский пенсионер вместо операции оказался похоронен

Оказалось, что в июне 2025 года, по стечению обстоятельств, в медицинском учреждении Омска использовали данные из базы, не проверив личность поступившего пациента по другим каналам. В итоге умершего в больнице человека похоронили за государственный счёт под именем живого человека. В свою очередь, последний в результате такой ошибки несколько месяцев не мог получать пенсию и потерял очередь на важную операцию на сердце, которая планировалась на октябрь. Проблемы остаются до сих пор. В медицинских электронных базах данные не исправлены, и пенсионер не может записаться к врачу через портал Госуслуг.