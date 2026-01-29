Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский пенсионер вместо операции оказался похоронен

Из-за допущенной в государственной системе ошибки, омич не мог получать пенсию и медицинские услуги.

Источник: Аргументы и факты

В Омске широкую известность получила история 63-летнего пенсионера Александра Алексеева. Почти девять месяцев он доказывал различным структурам, что жив. О законном восстановлении прав омича сообщила прокуратура Омской области.

Оказалось, что в июне 2025 года, по стечению обстоятельств, в медицинском учреждении Омска использовали данные из базы, не проверив личность поступившего пациента по другим каналам. В итоге умершего в больнице человека похоронили за государственный счёт под именем живого человека. В свою очередь, последний в результате такой ошибки несколько месяцев не мог получать пенсию и потерял очередь на важную операцию на сердце, которая планировалась на октябрь. Проблемы остаются до сих пор. В медицинских электронных базах данные не исправлены, и пенсионер не может записаться к врачу через портал Госуслуг.

Эксклюзивные подробности восстановления законных прав корреспонденту omsk.aif.ru рассказал сам пенсионер.