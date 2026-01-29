Цена золота вновь взлетела до исторического максимума, превысив $5600 за унцию

Согласно информации торговой площадки, в 02:39 мск стоимость золота поднялась до $5626,80 за тройскую унцию, демонстрируя рост на 7,35%. Впоследствии темпы роста несколько замедлились и по состоянию на 02:48 мск составили $5544,06 за унцию (+5,77%).
В начале торгов фьючерс на золото уже преодолевал предыдущий исторический максимум, превысив отметку в $5400. Таким образом, разница между пиковыми значениями цены драгоценного металла за эту ночь составила более $200.
Ранее сообщалось, что Банк России установил новую рекордную цену на золото, превысившую 12 тысяч рублей за грамм. Учётная стоимость металла достигла 12 088,55 рубля за грамм, что стало максимальным показателем с 1997 года. С начала 2026 года цена выросла более чем на 10%, а в 2025 году золото подорожало в рублях на 27,6%, поднявшись с 8 551,74 рубля до 10 907,88. Динамика последних месяцев демонстрирует устойчивый тренд укрепления стоимости металла на внутреннем рынке, который в основном определяется мировыми ценами и изменением курса доллара.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.