Цена золота вновь взлетела до исторического максимума, превысив $5600 за унцию

Ранее сообщалось, что Банк России установил новую рекордную цену на золото, превысившую 12 тысяч рублей за грамм. Учётная стоимость металла достигла 12 088,55 рубля за грамм, что стало максимальным показателем с 1997 года. С начала 2026 года цена выросла более чем на 10%, а в 2025 году золото подорожало в рублях на 27,6%, поднявшись с 8 551,74 рубля до 10 907,88. Динамика последних месяцев демонстрирует устойчивый тренд укрепления стоимости металла на внутреннем рынке, который в основном определяется мировыми ценами и изменением курса доллара.