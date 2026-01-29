Ричмонд
В суде Ростова рассматривается дело в отношении экс-советника губернатора

Бывших высокопоставленных чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице рассматривается уголовное дело в отношении бывших высокопоставленных чиновников и крупного предпринимателя. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону.

Бывший советник губернатора региона Виктор Гончаров обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По этим же статьям перед судом предстали бывший министр сельского региона Константин Рачаловский и предприниматель, основатель агрокластера «Евродон» Вадим Ванеев.

По данным следствия, в 2018 году чиновники помогли группе компаний, работающей в сфере производства мяса птицы, получить субсидии на уплату процентов по инвесткредитам. При этом финансовое положение организации не позволяло получить подобную поддержку. В итоге произошло незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 155 млн рублей.

