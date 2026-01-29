Долина повергла в шок: неожиданный выход певицы на публику после скандала

Эмоциональное выступление Ларисы Долиной на церемонии прощания с режиссёром Александром Олейниковым вызвало широкий резонанс.
Известная певица, только что завершившая изматывающий судебный процесс из-за спорной квартиры, предстала перед камерами в состоянии сильнейшего волнения.
Профайлер Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru детально проанализировал её поведение.
Настоящее горе без грима и репетиций.
28 января в Москве прошла церемония прощания с Александром Олейниковым. Лариса Долина, назвавшая режиссёра «другом не очень близким, но другом по духу», после долгих судебных тяжб из-за пятикомнатной квартиры в Хамовниках вышла к журналистам. Её появление без макияжа, с бледным и уставшим лицом, сразу привлекло внимание.
«Для артистки её уровня, привыкшей к камерам, выйти к журналистам без макияжа — исключение. Бледное, усталое лицо, отсутствие грима, потухший взгляд указывают на то, что имиджевый контроль практически выключен, социальный фасад “звезды” провисает. В сочетании с недавним скандалом и многомесячным давлением со стороны СМИ это выглядит как момент, когда личное горе оказывается сильнее страха и расчёта: человек перестаёт вкладываться во внешний образ, потому что все ресурсы уходят на удержание внутренней целостности», — пояснил Руслан Панкратов.
Эксперт подчеркнул, что в речи певицы не было маркеров обмана, а её слова не были заранее отрепетированы. Характерные запинки, поиск нужных выражений — всё это указывало на искренность и спонтанность.
«Ой»: о чём говорят навязчивые повторения.
Особое внимание профайлер уделил речевым особенностям Долиной. Постоянно повторяющееся междометие «ой», по мнению специалиста, стало ключом к пониманию её состояния.
«Постоянно повторяющееся междометие “ой” — не случайная деталь, а важный симптом. Подобные персеверации (навязчивое повторение одной и той же формы звука, слова, фразы) связывают с тяжёлым физическим и психическим переутомлением, экстремальными ситуациями и сильным эмоциональным перегрузом. В её случае “ой” становится своеобразным эмоциональным якорем, к которому она бессознательно возвращается, чтобы удержать связь с реальностью», — пояснил Панкратов.
Эти повторы, наряду с фразами вроде «эээ… они были такими светлыми» или «я даже не знаю, какие слова можно сейчас озвучить», демонстрируют внутренний конфликт. Сознание певицы пытается выполнить социальную задачу — общаться с прессой, но одновременно не справляется с нахлынувшими чувствами горя и усталости.
Суд как последняя капля: почему стресс достиг пика именно сейчас.
Тяжёлое состояние Ларисы Долиной стало кульминацией длительного периода судебных баталий. Квартирный скандал, в котором певица продала жильё Полине Лурье, а затем пыталась оспорить сделку, завершился лишь 19 января.
Верховный суд РФ окончательно встал на сторону покупательницы, обязав артистку выехать из квартиры в Хамовниках. Многомесячное давление судов и медийного внимания стало фоном для личной трагедии — потери друга.
«Общее состояние Долиной в момент интервью можно описать как острое горе на фоне накопленного хронического стресса от медийного давления. И, наконец, парадокс: человек, который месяцами отгораживался от журналистов, выходит к ним именно на похоронах, причём в максимально уязвимом виде. В совокупности речевые, эмоциональные и поведенческие признаки складываются в цельную картину подлинного, несыгранного горя. Признаков симуляции, сознательной игры на камеру не видно», — подчеркнул профайлер.
Эксперт уверен, что слёзы Ларисы Долиной на похоронах Александра Олейникова стали своеобразной разрядкой после череды судов, потери квартиры и чувствительного удара по репутации.