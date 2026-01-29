Долина повергла в шок: неожиданный выход певицы на публику после скандала

«Для артистки её уровня, привыкшей к камерам, выйти к журналистам без макияжа — исключение. Бледное, усталое лицо, отсутствие грима, потухший взгляд указывают на то, что имиджевый контроль практически выключен, социальный фасад “звезды” провисает. В сочетании с недавним скандалом и многомесячным давлением со стороны СМИ это выглядит как момент, когда личное горе оказывается сильнее страха и расчёта: человек перестаёт вкладываться во внешний образ, потому что все ресурсы уходят на удержание внутренней целостности», — пояснил Руслан Панкратов.