Глава МВД Кубраков высказался о безопасности во дворах Минска

Министр внутренних дел Иван Кубраков высказался о безопасности во дворах Минска. Об этом глава госоргана заявил на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома.
«Нужно сделать все, чтобы в общественных местах, на дворовых территориях люди чувствовали себя максимально безопасно!» — отметил Кубраков.
Кроме того, глава МВД напомнил о возможностях Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ее возможности в столице Беларуси расширяются хорошими темпами. А помогает она, в частности, в профилактике и раскрытии хулиганств.
Кстати, после заседания министр посетил Центр мониторинга общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. Как раз его сотрудники по камерам видеонаблюдения в реальном времени отслеживают правопорядок в общественных местах и оперативно реагируют на те или иные чрезвычайные ситуации.
