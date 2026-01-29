Снежная Луна 2026: Как не ошибиться в самое яркое полнолуние и что нельзя делать 1 февраля

Овнам в этот день рекомендуется творчески подойти к выполнению своих обязанностей. Тельцам и Скорпионам важно будет найти баланс между домом и карьерой. У Близнецов полнолуние поставит вопрос о том, что пора от поверхностных знаний переходить к более глубокому изучению важной для них темы. Для Раков и Козерогов полнолуние станет толчком к ликвидации пробелов в сфере финансовой грамотности. Для Львов и Водолеев этот период актуален с точки зрения поиска баланса «Я» и «Мы» в личных и деловых отношениях. Девам могут открыться какие-то важные тайны. У Весов остро встанет вопрос о поиске баланса между личным и коллективным. Стрельцов полнолуние заставит задуматься о прохождении дополнительных курсов по своей основной профессии. Рыбам в этот период рекомендуется обратить внимание своего начальства и коллег на то, как профессионально они выполняют свои должностные обязанности.