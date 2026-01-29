Ричмонд
Резервный самолет рейса Нячанг-Иркутск прибыл в аэропорт назначения из Ханоя

Воздушное судно вылетело из Ханоя в 03:25 по местному времени.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Резервный самолет рейса Нячанг-Иркутск прибыл в аэропорт назначения из Ханоя. Напомним, 28 января воздушное судно Boeing 757 совершил экстренную посадку в Ханое.

— Что стало причиной приземления — предстоит выяснить специалистам. Все находившиеся на борту 238 пассажиров и семь членов экипажа не пострадали, — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Позже для туристов предоставили резервный борт из Паттайи. Самолет вылетел в Иркутск 29 января в 03:25, а приземлился в 09:20. Тем временем в Ханой прибыли технические специалисты для оценки состояния авиалайнера.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ледовую переправу на Ольхон планируют открыть с 12 февраля 2026 года.