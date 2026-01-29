Резервный самолет рейса Нячанг-Иркутск прибыл в аэропорт назначения из Ханоя. Напомним, 28 января воздушное судно Boeing 757 совершил экстренную посадку в Ханое.
— Что стало причиной приземления — предстоит выяснить специалистам. Все находившиеся на борту 238 пассажиров и семь членов экипажа не пострадали, — уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Позже для туристов предоставили резервный борт из Паттайи. Самолет вылетел в Иркутск 29 января в 03:25, а приземлился в 09:20. Тем временем в Ханой прибыли технические специалисты для оценки состояния авиалайнера.
