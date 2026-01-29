Tesla прекращает выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов

Ранее сообщалось, что в 2025 году Tesla столкнулась с уменьшением выпуска и продаж, основная часть которого пришлась на Model 3 и Y. В последнем квартале года производство сократилось на 5,8% до 434 358 автомобилей, поставки — на 15,6% до 418 227 машин. Компания, основанная в 2003 году, кроме электромобилей производит батареи и электродвигатели для сторонних автопроизводителей, таких как Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира переехала из Пало-Альто в Остин, штат Техас.