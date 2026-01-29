Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tesla прекращает выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов

Компания Tesla прекратит выпуск электромобилей Model S и Model X и переоборудует калифорнийский завод под производство гуманоидных роботов, сообщил глава корпорации Илон Маск. Он уточнил, что поддержка данных моделей будет продолжена.

«Пришло время завершить программы Model S и X, проводить их в почётную отставку, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономии. Так что если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ, потому что мы ожидаем сворачивания производства в следующем квартале», — заявил Маск в ходе видеоконференции по итогам работы компании.

По словам предпринимателя, на фабрике в Калифорнии, где ранее производились Model S и X, будут собирать гуманоидных роботов Optimus. Цель компании — выпускать до одного миллиона единиц в год. В настоящее время обе модели электромобилей остаются доступными на официальном сайте Tesla.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Tesla столкнулась с уменьшением выпуска и продаж, основная часть которого пришлась на Model 3 и Y. В последнем квартале года производство сократилось на 5,8% до 434 358 автомобилей, поставки — на 15,6% до 418 227 машин. Компания, основанная в 2003 году, кроме электромобилей производит батареи и электродвигатели для сторонних автопроизводителей, таких как Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира переехала из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше