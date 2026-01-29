Юрист назвала пять самых популярных мошеннических схем 2025 года

Богданова добавила, что в прошлом году аферисты часто использовали схему с предоплатой за несуществующие товары и услуги, особенно на маркетплейсах, сайтах для объявлений и в соцсетях. Признаками такой мошеннической уловки являются цена ниже рынка, срочность, а также просьба перевести деньги напрямую, а не через сервис. После оплаты «товара» продавец исчезает.