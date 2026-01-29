Эксперт Акатнова рассказала о двойной надбавке для ряда пенсионеров

С февраля 2026 года российские пенсионеры старше 80 лет смогут получить повышенные двойные выплаты. Об этом в четверг, 29 января, рассказала доцент Мария Акатнова.
По словам эксперта, повышение на 100 процентов фиксированной выплаты для пенсионеров старше 80 лет предусмотрено российским законодательством. По достижению этого возраста россиянам также положена надбавка за уход в размере 1 413,86 рублей.
— Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей, — цитирует ее ТАСС.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что безработные пенсионеры с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, могут получить федеральную или региональную доплату.
Кроме того, заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнило мерах, направленных на поддержку граждан старшего поколения в рамках принятой правительством стратегии.