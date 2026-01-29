С сентября 2026 года российские вузы перейдут на новую систему образования

«Вместо формулы “бакалавр — магистр” вводится: базовое высшее образование сроком от четырёх до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один — три года — по сути, обновлённый формат магистратуры», — пояснила парламентарий.
Одним из главных нововведений станет снятие ограничений на количество бюджетных мест для выпускников базового уровня. Это позволит им бесплатно продолжить образование на специализированном этапе. Аспирантура при этом будет выделена в отдельный, третий уровень подготовки.
Как подчеркнула Горячева, подготовка к переходу велась несколько лет: обсуждение стартовало в 2022 году, после чего модель была апробирована в шести пилотных университетах. Новая система особенно актуальна для инженерных и научных специальностей, где для полноценной подготовки недостаточно стандартного четырёхлетнего цикла.
Система направлена на сокращение разрыва между академическими программами и потребностями рынка труда и предоставляет вузам большую гибкость при сохранении фундаментальности обучения. Студенты, уже поступившие по действующим программам, смогут завершить обучение без изменений, а нововведения в первую очередь затронут абитуриентов 2026—2027 учебного года.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов озвучил инициативу о бесплатном первом образовании по ряду специальностей. Он предложил сделать первое образование в российских вузах и колледжах бесплатным для ряда профессий, таких как медицинские работники, педагоги и инженеры. Он также отметил, что государство должно активнее поддерживать молодых людей во время учёбы. Миронов напомнил, что его партия уже давно выступает за повышение стипендий до прожиточного минимума.
