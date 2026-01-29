С сентября 2026 года российские вузы перейдут на новую систему образования

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов озвучил инициативу о бесплатном первом образовании по ряду специальностей. Он предложил сделать первое образование в российских вузах и колледжах бесплатным для ряда профессий, таких как медицинские работники, педагоги и инженеры. Он также отметил, что государство должно активнее поддерживать молодых людей во время учёбы. Миронов напомнил, что его партия уже давно выступает за повышение стипендий до прожиточного минимума.