Общественница Москвитина назвала жадность причиной низкой рождаемости

Президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что главная причина демографического кризиса в России — «женская жадность», и призвала россиянок рожать детей, не дожидаясь решения финансовых и жилищных проблем.

Выступая на конференции, Москвитина заявила, что женщинам не стоит «спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь».

— Один батюшка сказал классную вещь: «Не рожают, потому что жадные». В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще, — задалась вопросом Москвитина.

Она также выступила за принятие федерального закона, запрещающего «склонение к аборту», отметив, что на правовом уровне до сих пор неясно, что такое аборт. По ее мнению, нужно, чтобы в России «никто не мог предложить беременным прервать беременность», передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

До этого в России уже назначили первый штраф за склонение к аборту. К административной ответственности привлекли мужчину, который предлагал заплатить за прерывание беременности женщине, ждавшей от него двойню. В России нет единого запрета на склонение к абортам, но он действует в отдельных регионах. Как работает этот закон и как доказать факт принуждения к аборту — в материале «Вечерней Москвы».