15 случаев превышения ПДК: в Уфе, Салавате и Стерлитамаке в воздухе обнаружили опасные вещества

В минувшем декабре в ряде городов Башкирии наблюдался повышенный и высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного Башгидрометцентром.
Самая неблагополучная ситуация зафиксирована в Салавате, где уровень загрязнения был оценен как высокий. Специалисты зарегистрировали 15 случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Практически все нарушения (14 случаев) связаны с этилбензолом, еще одно — с изопропилбензолом.
Повышенный уровень загрязнения отмечен в Уфе (5 случаев превышения ПДК по этилбензолу и изопропилбензолу) и Стерлитамаке (8 случаев превышения, все по этилбензолу). В то же время в городах Благовещенск и Туймазы ситуация была благополучной — уровень загрязнения оставался низким, превышений установленных норм не выявлено.
Этилбензол и изопропилбензол — ароматические углеводороды, широко используемые в химической промышленности. Длительное воздействие их высоких концентраций может негативно сказываться на здоровье человека.
