15 случаев превышения ПДК: в Уфе, Салавате и Стерлитамаке в воздухе обнаружили опасные вещества

Повышенный уровень загрязнения отмечен в Уфе (5 случаев превышения ПДК по этилбензолу и изопропилбензолу) и Стерлитамаке (8 случаев превышения, все по этилбензолу). В то же время в городах Благовещенск и Туймазы ситуация была благополучной — уровень загрязнения оставался низким, превышений установленных норм не выявлено.