Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Рекордный снегопад вызвал масштабные пробки в Москве и Подмосковье

Рекордный снегопад в среду, 28 января, вызвал масштабные пробки и транспортный коллапс на выездах из Москвы и в Подмосковье. Многие водители, застряв в гигантских заторах, были вынуждены бросать машины и идти пешком.

Рекордный снегопад в среду, 28 января, вызвал масштабные пробки и транспортный коллапс на выездах из Москвы и в Подмосковье. Многие водители, застряв в гигантских заторах, были вынуждены бросать машины и идти пешком.

Сообщается, что движение перекрыли десятки забуксовавших фур в районе Горьковского шоссе и шоссе Энтузиастов. На Ленинградском шоссе образовалась 12-километровая пробка, а на Домодедовском шоссе и МКАДе — многокилометровые заторы.

Люди добираются до дома по четыре-пять часов, пассажиры общественного транспорта выходят и идут пешком. В Москве был побит суточный рекорд по количеству выпавшего снега — 14 миллиметров осадков, передает Telegram-канал Shot.

В Гидрометцентре сообщили, что снегопад, который вечером 26 января обрушился на Москву и Московскую область, продлится по меньшей мере до четверга, 29 января.