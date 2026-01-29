Shot: Рекордный снегопад вызвал масштабные пробки в Москве и Подмосковье

Рекордный снегопад в среду, 28 января, вызвал масштабные пробки и транспортный коллапс на выездах из Москвы и в Подмосковье. Многие водители, застряв в гигантских заторах, были вынуждены бросать машины и идти пешком.
Сообщается, что движение перекрыли десятки забуксовавших фур в районе Горьковского шоссе и шоссе Энтузиастов. На Ленинградском шоссе образовалась 12-километровая пробка, а на Домодедовском шоссе и МКАДе — многокилометровые заторы.
Люди добираются до дома по четыре-пять часов, пассажиры общественного транспорта выходят и идут пешком. В Москве был побит суточный рекорд по количеству выпавшего снега — 14 миллиметров осадков, передает Telegram-канал Shot.
В Гидрометцентре сообщили, что снегопад, который вечером 26 января обрушился на Москву и Московскую область, продлится по меньшей мере до четверга, 29 января.