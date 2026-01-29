«Попробуй насвай»: в Ташкенте парень решил «похайпить» на туристах и нарвался на волну критики

Впрочем, нашлись и те, кто попытался оправдать автора видео. По их мнению, это якобы «ответная реакция» на то, как некоторые иностранцы ведут себя у себя на родине по отношению к трудовым мигрантам из Узбекистана. Однако большинство комментаторов всё же сошлись во мнении, что подобная логика не выдерживает критики: хамство в ответ на хамство не делает ситуацию лучше.