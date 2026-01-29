«Попробуй насвай»: в Ташкенте парень решил «похайпить» на туристах и нарвался на волну критики

На видео молодой парень навязчиво пристаёт к туристам и предлагает им попробовать насвай. При этом он игнорирует прямой отказ, продолжает лезть с предложениями и откровенно насмехается над иностранцами, явно получая удовольствие от их дискомфорта.
Ролик вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Многие пользователи отметили, что подобное поведение недопустимо и портит имидж страны. В комментариях звучали мнения о том, что такие «шутки» — это показатель провалов в работе с молодёжью и полного отсутствия элементарных норм уважения к гостям.
Впрочем, нашлись и те, кто попытался оправдать автора видео. По их мнению, это якобы «ответная реакция» на то, как некоторые иностранцы ведут себя у себя на родине по отношению к трудовым мигрантам из Узбекистана. Однако большинство комментаторов всё же сошлись во мнении, что подобная логика не выдерживает критики: хамство в ответ на хамство не делает ситуацию лучше.
В итоге видео стало очередным примером того, как погоня за лайками и просмотрами стирает границы между юмором и откровенным хамством.
А что думаете вы? Норм или перебор?