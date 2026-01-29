Капитан омского «Авангарда» признался, что хотел стать футболистом

Дамир Шарипзянов встретился с болельщиками, провёл для юных спортсменов мастер-класс и ответил на вопросы. Один мальчик спросил хоккеиста, кем он ещё хотел стать в детстве. На это капитан «ястребов» ответил, что футболистом.