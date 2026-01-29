Ричмонд
Капитан омского «Авангарда» признался, что хотел стать футболистом

Защитник омской хоккейной команды Дамир Шарипзянов встретился с юными болельщиками в одном из омских парков.

Источник: Getty Images

ХК «Авангард» провёл закрытую встречу на катке в омском парке капитана команды Дамира Шарипзянова и его поклонников. На встречу пригласили авторов новогодних писем, которые болельщики писали хоккеисту в его Тг-канал «Батя с клюшкой».

Дамир Шарипзянов встретился с болельщиками, провёл для юных спортсменов мастер-класс и ответил на вопросы. Один мальчик спросил хоккеиста, кем он ещё хотел стать в детстве. На это капитан «ястребов» ответил, что футболистом.

Видео встречи опубликовано в телеграм-канале Дамира «Батя с клюшкой». Там лучший защитник КХЛ, чей свитер болельщики готовы купить за рекордную сумму на аукционе, рассказывает про хоккей, тренировки и жизнь вне арены.

Добавим, что сегодня, 29 января, омский «Авангард» встретится с челябинским «Трактором». К этой игре у «ястребов» пять побед подряд.