Капитан омского «Авангарда» признался, что хотел стать футболистом

ХК «Авангард» провёл закрытую встречу на катке в омском парке капитана команды Дамира Шарипзянова и его поклонников. На встречу пригласили авторов новогодних писем, которые болельщики писали хоккеисту в его Тг-канал «Батя с клюшкой».
Дамир Шарипзянов встретился с болельщиками, провёл для юных спортсменов мастер-класс и ответил на вопросы. Один мальчик спросил хоккеиста, кем он ещё хотел стать в детстве. На это капитан «ястребов» ответил, что футболистом.
Видео встречи опубликовано в телеграм-канале Дамира «Батя с клюшкой». Там лучший защитник КХЛ, чей свитер болельщики готовы купить за рекордную сумму на аукционе, рассказывает про хоккей, тренировки и жизнь вне арены.
Добавим, что сегодня, 29 января, омский «Авангард» встретится с челябинским «Трактором». К этой игре у «ястребов» пять побед подряд.