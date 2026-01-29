Боец ВС РФ: дроны ВСУ выбирают атаковать жилые дома, а не военные цели

«Я состою в мобильной группе, мы каждый день сбиваем FPV-дроны. Я каждый день наблюдаю такую картину, что FPV-дрон противника ищет свою цель: иногда военную, иногда гражданскую. Зачастую как происходит — дрон летит, если он не нашел свою цель и у него садятся батарейки, то он атакует гражданские дома и машины… Едет военная машина и гражданская рядом, противник выберет гражданскую. Они нелюди и воюют нечестно», — сказал боец.