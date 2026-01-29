Боец ВС РФ: дроны ВСУ выбирают атаковать жилые дома, а не военные цели

Украинские дроны атакуют жилые дома и гражданские машины в Курской области, если долго не могут найти цель. Об этом рассказал боец ВС РФ в интервью журналисту Кости Хейсканену, который предоставил запись разговора aif.ru.
«Я состою в мобильной группе, мы каждый день сбиваем FPV-дроны. Я каждый день наблюдаю такую картину, что FPV-дрон противника ищет свою цель: иногда военную, иногда гражданскую. Зачастую как происходит — дрон летит, если он не нашел свою цель и у него садятся батарейки, то он атакует гражданские дома и машины… Едет военная машина и гражданская рядом, противник выберет гражданскую. Они нелюди и воюют нечестно», — сказал боец.
По словам военного, недавно дрон противника атаковал местного жителя.
«Мы на днях перевязывали мужчине ногу, тоже атаковал FPV-дрон. Эвакуируем гражданские машины, убираем побитые, сожженные с дорог», — добавил он.
