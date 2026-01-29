В Казахстане создают единую систему поддержки здоровья детей

На сегодня детей обслуживают около 4 тыс. патронажных медсестер по универсально-прогрессивной модели. Оцифровка патронажного учета с GPS-навигацией и фотофиксацией позволила снизить смертность детей на дому на 22%, а позднюю госпитализацию — на 5%.