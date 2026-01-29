«Закон и порядок»: как проходит акция «Азбука правопорядка» в регионах

В Карагандинской области состоялась очередная акция «Азбука правопорядка», направленная на повышение правовой грамотности населения, передает DKNews.kz.
Мероприятие прошло на базе филиала НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” и было организовано в рамках идеологемы “Закон и порядок” при поддержке Проектного офиса при прокуратуре области.
Ключевым событием акции стал круглый стол в Доме дружбы. Участники встречи, представители прокуратуры области, госкорпорации «Правительство для граждан», депутаты и общественность, обсудили актуальные вопросы в сфере оказания государственных услуг, развитие цифровых сервисов и повышение уровня доверия граждан к государственным институтам.
По словам руководителя управления внутренней политики Нурлана Бикенова, с октября прошлого года в рамках акции «Азбука правопорядка» эта работа ведётся системно.
— Мы последовательно знакомимся с деятельностью прокуратуры, полиции, акиматов и других госорганов. В эту работу активно вовлечены депутаты маслихатов, члены Общественного совета, общественные активисты, молодёжь и представители СМИ. Сегодня мы увидели, как работает Государственная корпорация «Правительство для граждан». Все услуги оказываются строго в рамках закона. Еще в 2004 году идея получения документов не выходя из дома казалась чем-то нереальным. Сегодня это стало повседневной практикой, — отметил он.
В рамках акции были организованы выездные мероприятия.
Представители общественности посетили центры обслуживания населения, ознакомились с работой социального блока, органов регистрации недвижимости и земельного кадастра. Участникам подробно разъяснили порядок получения государственных услуг и ответили на вопросы.
Акция «Азбука правопорядка» завершилась подведением итогов проделанной работы. Организаторы отметили, что подобные инициативы способствуют развитию открытого диалога между государством и обществом, повышают правовую культуру граждан и укрепляют принципы законности и правопорядка.