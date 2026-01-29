«Закон и порядок»: как проходит акция «Азбука правопорядка» в регионах

— Мы последовательно знакомимся с деятельностью прокуратуры, полиции, акиматов и других госорганов. В эту работу активно вовлечены депутаты маслихатов, члены Общественного совета, общественные активисты, молодёжь и представители СМИ. Сегодня мы увидели, как работает Государственная корпорация «Правительство для граждан». Все услуги оказываются строго в рамках закона. Еще в 2004 году идея получения документов не выходя из дома казалась чем-то нереальным. Сегодня это стало повседневной практикой, — отметил он.