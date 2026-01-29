Ричмонд
У 13 омских молочных производителей надзор выявил нарушения с помощью ИИ

Манипуляции с добавлением неизвестных компонентов найдены в Кормиловском, Москаленском и Марьяновском районах.

Источник: Комсомольская правда

Омское управление Россельхознадзора с помощью ИИ выявил существенные нарушения у 13 местных производителей молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 28 января.

Специальная система анализировала электронные документы и нашла подозрительные нестыковки в цифрах сразу у нескольких предприятий.

Например, в Кормиловском районе производитель сумел удивительным образом изготовить 45 тонн масла, творога, кефира и другой продукции из всего 23 тонн молока. Ведомство пояснило, что в таком количестве сырья просто физически не могло быть столько жира, как нужно для производства такого объема продукции. Это значит, что в состав могли добавить компоненты неизвестного происхождения. Такую продукцию считают потенциально опасной.

Похожие нарушения нашли и у компаний из Марьяновского и Москаленского районов.

В итоге управление аннулировало разрешительные документы на все подозрительные партии и вынес компаниям официальные предостережения.

Ранее КП-Омск сообщала, что Россельхознадзор не пропустил в Омскую область из Казахстана подозрительные мясные субпродукты.