У 13 омских молочных производителей надзор выявил нарушения с помощью ИИ

Например, в Кормиловском районе производитель сумел удивительным образом изготовить 45 тонн масла, творога, кефира и другой продукции из всего 23 тонн молока. Ведомство пояснило, что в таком количестве сырья просто физически не могло быть столько жира, как нужно для производства такого объема продукции. Это значит, что в состав могли добавить компоненты неизвестного происхождения. Такую продукцию считают потенциально опасной.