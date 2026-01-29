Ричмонд
Пенсионерам рассказали о двойной надбавке: когда ждать выплат

Достигшим 80 лет пенсионерам пообещали повышенные выплаты с 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля 2026 года достигшие 80 лет российские граждане начнут получать проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии. Об этом рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова, передает ТАСС.

С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости выросла на 7,6% и теперь составляет 9 584,69 рублей. Для пенсионеров старше 80 лет выплата будет составлять 19 169,38 рублей, уточнила специалист.

Кроме того, с наступлением 80 лет российским гражданам полагается надбавка за уход. С 1 января 2026 года ее размер увеличат до 1 413,86 рублей.

Накануне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии. Выплаты увеличат на 6,8%.

