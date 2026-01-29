Пенсионерам рассказали о двойной надбавке: когда ждать выплат

С 1 февраля 2026 года достигшие 80 лет российские граждане начнут получать проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии. Об этом рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова, передает ТАСС.