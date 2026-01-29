Мэр Красноярска официально подтвердил разрешение строить собор на Стрелке

В 2012 году место под стройку на Стрелке выбрал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Красноярск. Через год место освятили, а в 2017 году землю передали церкви. В 2022 году рядом с местом стройки, ближе к музейному комплексу «Площадь Мира», запланировали стройку «малого храма» — деревянной церкви. Он будет частью комплекса собора Рождества Пресвятой Богородицы. Стартовало строительство через год, в феврале 2023. Храм до сих пор не открыт, по последним данным, в нем монтируют систему отопления с теплым полом.