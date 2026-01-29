Мэр Красноярска официально подтвердил разрешение строить собор на Стрелке

Мэр Красноярска Сергей Верещагин подписал документ, разрешающий церкви строить собор на Стрелке.
Он отметил, что это технический пункт, уточняющий вид использования земельного участка, который по факту действует с 2016 года. Также Сергей Верещагин поручил своим подчиненным провести дополнительное обсуждение проекта на градостроительном Совете.
«Всё-таки мы говорим о знаковом объекте и центральной точке притяжения красноярцев и наших гостей. Нужно внимательно подойти к пространственным характеристикам, параметрам сооружения. Погрузиться в детали с участием всех заинтересованных сторон, в том числе архитекторов, экспертов. Цель — ещё раз взвесить решения. Они должны учитывать развитие набережной и её статус любимого места отдыха жителей», — пояснил глава города.
Напомним, храм на Стрелке называют восстановлением исторической справедливости — он должен заменить взорванный в середине 1930-х годов главный городской собор (архитектор Константин Тон — автор знаменитого храма Христа Спасителя).
В 2012 году место под стройку на Стрелке выбрал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Красноярск. Через год место освятили, а в 2017 году землю передали церкви. В 2022 году рядом с местом стройки, ближе к музейному комплексу «Площадь Мира», запланировали стройку «малого храма» — деревянной церкви. Он будет частью комплекса собора Рождества Пресвятой Богородицы. Стартовало строительство через год, в феврале 2023. Храм до сих пор не открыт, по последним данным, в нем монтируют систему отопления с теплым полом.
Но строительство храма на Стрелке приняли не все. Горожане предлагали перенести стройку с набережной, которая является любимым местом прогулок, но тогдашний митрополит Пантелеймон назвал требования провести общегородской референдум провокацией.