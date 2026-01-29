С февраля пенсионеры старше 80 лет будут получать увеличенную выплату

С начала года базовая фиксированная пенсия по старости выросла на 7,6% и теперь составляет 9 584,69 рубля. Для пенсионеров старше восьмидесяти лет сумма удвоена, достигнув 19 169,38 рубля. Помимо основной выплаты, гражданам этого возраста полагается надбавка за уход. С начала года её размер увеличен до 1 413,86 рублей.