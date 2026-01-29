Ричмонд
С февраля пенсионеры старше 80 лет будут получать увеличенную выплату

С 1 февраля 2026 года пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать увеличенную фиксированную пенсию с учётом индексации. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова.

Источник: Life.ru

С начала года базовая фиксированная пенсия по старости выросла на 7,6% и теперь составляет 9 584,69 рубля. Для пенсионеров старше восьмидесяти лет сумма удвоена, достигнув 19 169,38 рубля. Помимо основной выплаты, гражданам этого возраста полагается надбавка за уход. С начала года её размер увеличен до 1 413,86 рублей.

А ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что с 1 октября военные пенсии в России вырастут на 4%. По словам парламентария, индексация касается денежного довольствия, на этой основе осуществляется перерасчёт пенсий. При расчёте с 1 января 2026 года применяется коэффициент 93,59% от денежного довольствия.

