В Уфе из четырех домов выселяют жильцов: стало известно, что происходит

В Уфе принято решение о сносе еще четырех многоквартирных жилых домов, признанных аварийными. Как следует из документов, опубликованных на сайте Управления земельных и имущественных отношений администрации города, объекты изымаются для муниципальных нужд.
Речь идет о домах в Орджоникидзевском районе по адресам: улица Кулибина, 13 и 19 г, а также улица Кольцевая, 115 и 115а. Все эти здания были официально признаны аварийными и подлежащими сносу еще летом 2023 года.
Муниципальному учреждению «Служба расселения» поручено провести оценку изымаемых объектов недвижимости. Собственникам квартир будет предложено либо альтернативное жилье, либо денежная компенсация. Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма подберут новые квартиры.
