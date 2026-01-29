«Охоту» за «веселящим газом» объяснили в МВД

Ранее на трассе Астана — Петропавловск стражи порядка обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине с нарушением правил дорожного движения. Оказалось, что между пассажирами произошел конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановиться. В багажнике авто полицейские обнаружили три баллона с «веселящим» газом. Водитель рассказал, что он и его пассажиры направлялись из Астаны в курортную зону Бурабай на отдых.