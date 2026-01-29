Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь построит еще пять погранзастав на границе с Украиной в 2026

Число погранзастав на границе с Украиной увеличится на пять в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Пять комплексов пограничных застав предполагается построить на границе Беларуси с Украиной в 2026 году, сообщает БелТА со ссылкой на Государственный погранкомитет.

Напомним, в 2025-м было построено шесть застав. Открытие новых застав — это результат планомерной работы по развитию пограничной инфраструктуры, в особенности на украинском направлении.

Официальный сайт Постоянного комитета Союзного государства со ссылкой на погранкомитет отмечает, что белорусские пограничники имеют современные виды вооружения и техники. В их числе — волоконно-оптическая сигнализационная система с видеонаблюдением «Ворон», автоматизированные посты технического наблюдения, различные инженерные заграждения. Установленные цифровые системы радиосвязи обеспечивают оперативный обмен информацией во время охраны границы.

Напомним, что протяженность государственной границы между Беларусью и Украиной 1084 километра.

Кстати, госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о ставке Беларуси на «Орешник» и ядерное оружие против агрессии.

Кроме того, вот что Совет безопасности доложил Лукашенко о внезапной проверке армии Беларуси.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше