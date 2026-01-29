Беларусь построит еще пять погранзастав на границе с Украиной в 2026

Пять комплексов пограничных застав предполагается построить на границе Беларуси с Украиной в 2026 году, сообщает БелТА со ссылкой на Государственный погранкомитет.
Напомним, в 2025-м было построено шесть застав. Открытие новых застав — это результат планомерной работы по развитию пограничной инфраструктуры, в особенности на украинском направлении.
Официальный сайт Постоянного комитета Союзного государства со ссылкой на погранкомитет отмечает, что белорусские пограничники имеют современные виды вооружения и техники. В их числе — волоконно-оптическая сигнализационная система с видеонаблюдением «Ворон», автоматизированные посты технического наблюдения, различные инженерные заграждения. Установленные цифровые системы радиосвязи обеспечивают оперативный обмен информацией во время охраны границы.
Напомним, что протяженность государственной границы между Беларусью и Украиной 1084 километра.
Кстати, госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о ставке Беларуси на «Орешник» и ядерное оружие против агрессии.
Кроме того, вот что Совет безопасности доложил Лукашенко о внезапной проверке армии Беларуси.