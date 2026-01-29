Казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Индию из-за вируса Нипах

В связи с эпидемиологической ситуацией в Индии по вирусу Нипах Комитет санитарно-эпидемиологического контроля усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу Казахстана.
Комитет рекомендует воздержаться от туристических поездок в эндемичные по вирусу Нипах страны. При запланированной необходимой рабочей поездке в эти страны рекомендуется избегать контактов с летучими мышами и другими животными, соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики, употреблять бутилированную или кипяченую воду, не употреблять сырые соки и продукты, которые могли быть загрязнены животными, а также тщательно мыть и очищать фрукты и овощи перед употреблением.
При появлении температуры, головной боли, кашля или других симптомов после поездки рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью и информировать врача о пребывании в стране риска.
Случаев заболевания вирусом Нипах и завоза этого заболевания в Казахстан не выявлено. Ситуация находится на контроле.