Казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Индию из-за вируса Нипах

Казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в эндемичные страны по вирусу Нипах, если в этом нет острой необходимости, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК.

Источник: Nur.kz

В связи с эпидемиологической ситуацией в Индии по вирусу Нипах Комитет санитарно-эпидемиологического контроля усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу Казахстана.

Комитет рекомендует воздержаться от туристических поездок в эндемичные по вирусу Нипах страны. При запланированной необходимой рабочей поездке в эти страны рекомендуется избегать контактов с летучими мышами и другими животными, соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики, употреблять бутилированную или кипяченую воду, не употреблять сырые соки и продукты, которые могли быть загрязнены животными, а также тщательно мыть и очищать фрукты и овощи перед употреблением.

При появлении температуры, головной боли, кашля или других симптомов после поездки рекомендуется своевременно обращаться за медицинской помощью и информировать врача о пребывании в стране риска.

Случаев заболевания вирусом Нипах и завоза этого заболевания в Казахстан не выявлено. Ситуация находится на контроле.