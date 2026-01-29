Легкоатлетка Клишина лишилась квартиры, подаренной властями

У российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной отобрали квартиру, которую ей предоставили власти Тверской области. Об этом спортсменка рассказала в интервью журналисту Виктору Кравченко на его YouTube-канале.
— В 2011 году мне дали однокомнатную квартиру в Твери. Это было единственное место, где я прописана. Условия этой квартиры были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет, — объяснила она.
Клишина консультировалась со многими специалистами — все они утверждали, что недвижимость перейдет в ее собственность. Однако в прошлом году ее неожиданно выписали из квартиры, после чего передали ключи военному.
Власти области заявили, что Клишиной нужно быть действующей спортсменкой для оформления собственности. Прыгунья добавила, что сейчас у нее нет прописки, поэтому она фактически бездомная.
