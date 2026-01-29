Как в омском изоляторе искали красоту

Жюри, в которое вошла депутат Законодательного Собрания Омской области, первая вице-леди «Хрустальной короны Сибири» Наталья Тузова, оценило не только кулинарные и дизайнерские таланты, но и эту внутреннюю силу: «Все девушки достойно представили свои страны. И практически все были на одном уровне. Костюмы национальные у всех были прекрасные, блюда получились очень вкусными. Надеюсь, что в будущем у них не будет никаких проблем и всё будет хорошо».