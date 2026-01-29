Как в омском изоляторе искали красоту

Там, где вместо дефиле — регламент, а вместо парикмахерской — однообразие казённых стен, всё равно живёт жажда прекрасного. Всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» добрался до омского СИЗО № 1, бросив вызов стереотипам. Три участницы, осуждённые по тяжким статьям, соревновались в творчестве, кулинарии и дизайне.
Победительница Елена Кучковская в интервью omsk.aif.ru рассказала, как создала сценический костюм по мотивам любимой сказки, и теперь в её мыслях живёт мечта о свадебном платье, сшитом по собственным лекалам.
Под прицелом видеокамер.
Елена, Елизавета и Юлия — за этими именами стоят разные истории, но одна общая реальность. Они вышли на сцену не для оправдания, а для того, чтобы доказать: женщина остаётся женщиной везде.
Конкурсантки представляли три страны: Россию, Казахстан и Армению. Испытания были непростыми. Вместо гламурных нарядов — национальные костюмы, рождённые из подручных материалов и собственной фантазии. Вместо изысканных блюд — блины с красной икрой и восточные сладости, приготовленные с душой.
В творческом конкурсе звучали стихи о любви к Родине и задорная лезгинка, словно выплеснувшая через танец всю тоску по воле. А в дефиле участницы продемонстрировали не купальники, как во всем привычных конкурсах красоты, а национальные костюмы, сшитые по собственным эскизам прямо в колонии.
Жюри, в которое вошла депутат Законодательного Собрания Омской области, первая вице-леди «Хрустальной короны Сибири» Наталья Тузова, оценило не только кулинарные и дизайнерские таланты, но и эту внутреннюю силу: «Все девушки достойно представили свои страны. И практически все были на одном уровне. Костюмы национальные у всех были прекрасные, блюда получились очень вкусными. Надеюсь, что в будущем у них не будет никаких проблем и всё будет хорошо».
«Красная шапочка» за решёткой.
«Идея костюма была взята из моей любимой сказки, — делится победительница Елена. — Первый раз выступала в роли дизайнера… Задумываюсь, что, возможно, в будущем придумаю себе свадебный наряд сама».
Её слова — словно тонкая нить, связывающая суровую реальность с хрупким миром грёз. В условиях, где косметика — под запретом, а форма поддерживается ежедневным трудом, главным украшением становятся не черты лица, а внутренний стержень и умение видеть прекрасное даже в серых стенах.
«Беречь в себе человека».
«Считаю, что в любой ситуации человек должен беречь в себе человека», — говорит Елизавета, занявшая второе место.
А обладательница третьего места, Юлия, даже здесь не оставляет своей самой смелой мечты — полететь в космос. Их желания просты и грандиозны одновременно: свобода, семья, чистое небо над головой.
Этот конкурс стал не развлечением, а актом сопротивления. Напоминанием, что никакие решётки не способны запереть мечту, а истинная красота живёт не в салонах, а в умении оставаться человеком вопреки всему. В омском СИЗО выбрали не просто королеву красоты — там нашли три истории надежды, которые, как лучи света, пробиваются даже сквозь самую толстую стену.