«Я отращу ногти»: Трамп вдохновился рэпершей Ники Минаж после ее речи на конференции

Ранее Трампа поддержала другая знаменитость и его давний друг: миллиардер Илон Маск возвращается в большую политику и планирует финансировать кампанию республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. В СМИ сообщили, что Маск уже выделил десять миллионов долларов кандидату в Сенат от Республиканской партии. При этом его ранее натянутые отношения с президентом США Дональдом Трампом начали постепенно налаживаться.