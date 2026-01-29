В Красноярске зажгут праздничную иллюминацию в честь турнира Ярыгина

Турнир пройдёт с 29 января по 1 февраля во Дворце спорта имени Ярыгина. В этом году на соревнования приедут спортсмены из 19 стран, включая впервые участвующую команду из Бразилии. Особый интерес вызывает возможная встреча борцов из Северной и Южной Кореи, команды которых также примут участие в турнире.