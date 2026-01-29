Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Важно знать! Как понять, что аккаунт на сайте «Госуслуг» взломали

Эксперт назвал признаки взлома личного кабинете на портале государственных услуг.

Источник: SevastopolMedia.ru