«Наши ребята туда почему-то идти не хотят». Экономист сказала, в каких сферах чаще всего задействованы трудовые мигранты в Беларуси

Экономист сказала, в каких сферах чаще задействуют трудовых мигрантов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Экономист Юлия Абухович сказала в эфире телеканала СТВ, в каких сферах чаще всего задействованы трудовые мигранты в Беларуси.

Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк в телеэфире задался рядом вопросов:

«Конкретно назовите, какие топовые специальности приехали в страну и какие топовые специальности в Беларуси белорусская интеллектуальная мощь и сила, наши университеты не обеспечивают должным уровнем? Конкретно назовите высококвалифицированных специалистов с компетенциями, которых не хватает в нашей стране, которых мы замещаем посредством высокоинтеллектуальной миграции?».

Юлия Абухович парировала ему:

«Мы не говорим о топах и высокоинтеллектуальных. К сожалению, у нас нехватка где? Прежде всего, это рабочие места, это низкоквалифицированные специалисты. Наши ребята туда почему-то идти не хотят».

Также экономист отметила:

«Вы сами знаете, что такое распределение и какие проблемы с распределением, когда под любым предлогом студенты стараются его избежать».

