Эксперты из Башкирии сообщили интересные факты о кошках

В госкомитете РБ по ветеринарии рассказали интересные факты из жизни домашних питомцев — кошек.

Источник: Башинформ

Оказывается, кошки спят около 70 процентов своей жизни.

«Кошки производят около 100 различных звуков. Собаки — лишь 10», — сообщили специалисты.

Длина самого крупного кота превышает более 1,2 метра.

«Кошки могут изменить свое “мяу”, чтобы манипулировать человеком. Они имитируют голос ребёнка, когда, к примеру, хотят есть», — пояснили в госкомитете Башкирии по ветеринарии.

Еще один интересный факт: у кошек более 20 мышц отвечают за движение ушей.

Как ранее сообщал Башинформ, в Дёмском районе Уфы 31 января состоится очередная благотворительная акция по спасению домашних животных «Ищу человека».