Эксперты из Башкирии сообщили интересные факты о кошках

Оказывается, кошки спят около 70 процентов своей жизни.
«Кошки производят около 100 различных звуков. Собаки — лишь 10», — сообщили специалисты.
Длина самого крупного кота превышает более 1,2 метра.
«Кошки могут изменить свое “мяу”, чтобы манипулировать человеком. Они имитируют голос ребёнка, когда, к примеру, хотят есть», — пояснили в госкомитете Башкирии по ветеринарии.
Еще один интересный факт: у кошек более 20 мышц отвечают за движение ушей.
Как ранее сообщал Башинформ, в Дёмском районе Уфы 31 января состоится очередная благотворительная акция по спасению домашних животных «Ищу человека».