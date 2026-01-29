Гаишники, приставы и налоговая начали совместную спецоперацию: на дороге Уфа-Оренбург выявляют должников

Сегодня утром, 29 января, с 09:00 до 12:00 на девятом километре автодороги Уфа-Оренбург сотрудники Госавтоинспекции Уфы совместно с Федеральной службой судебных приставов, Федеральной налоговой службой, Минтрансом и Центром организации дорожного движения проводят проверки водителей пассажирского транспорта.
Как сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, мероприятие направлено на комплексный контроль за участниками дорожного движения. В ходе рейда будут выявляться транспортные средства, находящиеся в розыске, а также задерживаться злостные неплательщики штрафов, водители, лишенные прав или управляющие без прав. Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки детей.
— Берегите себя и своих близких! Удачного и плодотворного дня! — заявил Севастьянов.
