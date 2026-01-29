Названа пятерка самых популярных мошеннических схем 2025 года

Схемы с «безопасным счетом» и фишинговыми сайтами стали одними из самых популярных у мошенников в 2025 году. Об этом рассказала председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения Ассоциации юристов РФ Елена Богданова.
«Безопасный счет» специалист назвала классикой последних лет. Мошенники звонят жертве под видом специалистов Центробанка РФ, МВД России или ФСБ. Они заявляют о подозрительных операциях, оформлении кредитов или снятии средств со вкладов, а после этого убеждают немедленно перевести деньги «для сохранности».
Богданова напомнила, что ни банки, ни правоохранители не просят перевести средства на «безопасные счета».
В 2025 году также часто регистрировали мошеннические схемы с лжеброкерами и псевдоинвестициями. Злоумышленники создают фейковые инвестплатформы, обещая доход выше рынка и демонстрируя якобы рост в личном кабинете, а после исчезают вместе со средствами.
Популярны также фишинг и поддельные сайты. Злоумышленники отправляют жертвам SMS, сообщения в соцсети или письма на почту от якобы маркетплейсов, «Госуслуг» или служб доставки.
«Одна ссылка — и человек сам передает мошенникам доступ к карте или аккаунту», — отметила юрист в беседе с РИА Новости.
Кроме того, в 2025 году часто использовалась схема с предоплатой за несуществующие товары и услуги. Признаками такой уловки являются низкие цены, срочность и просьба перевести деньги напрямую, а не через сервис.
Злоумышленники также часто прибегают к схемам с угрозами.
«Давление через страх и угрозы: сообщения об уголовных делах, финансировании террористов… Расчет простой: человек действует не думая, а из страха», — заявила эксперт.
Ранее KP.RU рассказывал, как мошенники атакуют пенсионеров сообщениями о якобы возможной блокировке пенсионных выплат. Они пытаются заставить пожилых людей запаниковать, утратить бдительность и перейти по ссылкам на фишинговые сайты.