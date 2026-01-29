Вратарь Трубин убил «Реал» на 98-й минуте: Моуринью в истерике, Арбелоа в отчаянии

28 января 2026 года «Бенфика» одержала победу над «Реалом» со счётом 4:2 в Лиге чемпионов. Украинский вратарь Анатолий Трубин забил победный гол на 98-й минуте ударом головой со штрафного, обеспечив лиссабонцам выход в 1/16 финала по разнице голов. «Реал» остался в меньшинстве после двух удалений в добавленное время и перешёл в раунд плей-офф. Моуринью назвал гол историческим достижением клуба.
Вратарь «Бенфики» принёс историческую победу над «Реалом» в драматическом финале матча Лиги чемпионов.
28 января 2026 года на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне состоялся один из самых напряжённых матчей группового этапа Лиги чемпионов. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин забил победный гол на 98-й минуте встречи, обеспечив своей команде победу со счётом 4:2 над мадридским «Реалом» и выход в 1/16 финала турнира по разнице забитых мячей.
Поединок, проходивший при полных трибунах, развивался с переменным успехом. «Реал», начавший встречу уверенно, сумел выйти вперёд, однако «Бенфика» восстановила равновесие и к концовке матча повела со счётом 3:2. В добавленное арбитром время лиссабонцы получили право на штрафной удар вблизи штрафной площади соперника. В этот момент Трубин, обладающий ростом два метра, покинул вратарскую линию и ворвался в штрафную «Реала». Его удар головой после исполнения стандарта оказался точным, вызвав ликование болельщиков и став решающим в борьбе за место в следующем раунде.
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью назвал этот гол историческим достижением для клуба. Португальский специалист подчеркнул эмоциональную значимость победы над таким соперником, как «Реал», отметив, что подобные противостояния между командами происходили крайне редко в последние десятилетия. Последняя очная встреча в Кубке европейских чемпионов датировалась четвертьфиналом 1965 года, когда «Бенфика» уступила в финале турнира, а в 1962 году португальский клуб одержал победу над мадридцами со счётом 5:3 в решающем матче.
Моуринью выразил удовлетворение действиями Трубина в кульминационный момент матча, указав на удачное стечение обстоятельств: необходимость в голе, стандартное положение в концовке и физические данные вратаря, позволившие ему принять участие в атаке. Тренер также отметил, что победа над пятнадцатикратным обладателем трофея имеет исключительное значение для престижа «Бенфики» и её игроков.
Со стороны мадридского клуба главный тренер Альваро Арбелоа выразил глубокое разочарование итогами встречи. По его мнению, команда не смогла продемонстрировать ожидаемого уровня игры в ключевом матче, упустив преимущество и допустив ряд критических ошибок как в единоборствах, так и в действиях с мячом и без него. В добавленное время «Реал» остался в меньшинстве после удалений Рауля Асенсио и Родриго, что окончательно предопределило исход поединка. В результате пятнадцатикратные победители Лиги чемпионов утратили шансы на автоматическую квалификацию и были вынуждены смириться с переходом в раунд двухматчевых плей-офф.
Арбелоа связал повышенное напряжение в команде с осознанием значимости матча, что, по его словам, привело к потере контроля над эмоциями у некоторых игроков. Поражение стало очередным ударом для мадридцев, переживающих непростой период: за две недели до этого команда покинула 1/16 финала Кубка Испании, уступив клубу второго дивизиона «Альбасете», а ранее был уволен предыдущий главный тренер Хаби Алонсо.
Для «Бенфики» победа над «Реалом» означает не только сохранение места в основном раунде Лиги чемпионов, но и укрепление репутации клуба на европейской арене. Для Моуринью этот результат стал подтверждением эффективности его работы с командой в ответственный момент турнирной кампании.
Теперь «Реалу» предстоит пройти через раунд плей-офф, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за главный клубный трофей Старого Света, тогда как «Бенфика» напрямую продолжит путь в 1/16 финала, укрепившись в статусе одного из главных открытий нынешнего розыгрыша турнира.