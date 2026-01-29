Вратарь Трубин убил «Реал» на 98-й минуте: Моуринью в истерике, Арбелоа в отчаянии

Со стороны мадридского клуба главный тренер Альваро Арбелоа выразил глубокое разочарование итогами встречи. По его мнению, команда не смогла продемонстрировать ожидаемого уровня игры в ключевом матче, упустив преимущество и допустив ряд критических ошибок как в единоборствах, так и в действиях с мячом и без него. В добавленное время «Реал» остался в меньшинстве после удалений Рауля Асенсио и Родриго, что окончательно предопределило исход поединка. В результате пятнадцатикратные победители Лиги чемпионов утратили шансы на автоматическую квалификацию и были вынуждены смириться с переходом в раунд двухматчевых плей-офф.