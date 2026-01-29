Красноярские полярники завели себе необычного питомца — нерпу

Морское животное буквально поселилось в футштоке, где метеорологи проверяет уровень воды. Животное даже получило имя — Звездочка.
Первый раз нерву заметили 9 января. С тех пор оно периодически возвращается, как пишет Александр в телеграм-канале «Человек из Арктики», погреться и подышать воздухом. Звездочка проявляет интерес к еде, которую ей подбрасывают, без страха смотрит на людей, но немного побаивается собак, которые тоже прибегают посмотреть на необычную гостью.
«Смотрел уровень и нерпа атаковала рейку. Вцепилась и укусила еще и звуки странные издает. Захватила наш футшток. А мы думали она хорошая и добрая», — делится наблюдениями Александр.
Последняя встреча со Звездочкой была вчера, 28 января.