Больше полумесяца: последствия снегопада продолжают устранять во Владивостоке

Сегодня 29 января 2026 года — прошло более полумесяца с момента осадков. Случились они в субботу, 10 января. Несмотря на то, что к уборке снега приступили сразу, работы у муниципальной службы хватает и по сей день.
В приоритетном порядке расчищались крупные автомагистрали. Работа кипела и днём, и ночью. В часы пик Владивосток сиял девятибалльными пробками на электронных картах, а пешеходы, чертыхаясь, ходили по нерасчищенным тротуарам. К слову, и сейчас тротуары не везде расчищены. Так, снег на них уже успел покрыться стильным чёрным налётом.
Сегодня в первой половине дня снег убирали на автобусной остановке «Детский парк». Прохожие комментировали сие действие: «Наконец-то и до нас добрались, а то людям пройти негде было!». Для уборки была задействована тяжёлая техника. В отдельные моменты для проезжающих автомобилей создавалось препятствие, однако столь незначительные временные неудобства можно было потерпеть ради приятного результата — полностью расчищенной проезжей части и тротуаров.
В администрации Владивостока подчёркивают, что в период устранения последствий непогоды при необходимости привлекаются дополнительные силы в виде подрядчиков из числа городских предпринимателей.
Впереди ещё как минимум полтора месяца зимы (все помнят традиционные восьмого марта снегопады?), и Владивосток с его сложным рельефом при упоминании об осадках нервно вздрагивает.