Больше полумесяца: последствия снегопада продолжают устранять во Владивостоке

В приоритетном порядке расчищались крупные автомагистрали. Работа кипела и днём, и ночью. В часы пик Владивосток сиял девятибалльными пробками на электронных картах, а пешеходы, чертыхаясь, ходили по нерасчищенным тротуарам. К слову, и сейчас тротуары не везде расчищены. Так, снег на них уже успел покрыться стильным чёрным налётом.